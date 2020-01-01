Revenue Coin (RVC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Revenue Coin (RVC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Revenue Coin (RVC) teave Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time. Ametlik veebisait: https://revenuecoin.io/

Revenue Coin (RVC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Revenue Coin (RVC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 446.21K $ 446.21K $ 446.21K Koguvaru: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Ringlev varu: $ 862.44M $ 862.44M $ 862.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 894.79K $ 894.79K $ 894.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04277222 $ 0.04277222 $ 0.04277222 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00051737 $ 0.00051737 $ 0.00051737 Lisateave Revenue Coin (RVC) hinna kohta

Revenue Coin (RVC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Revenue Coin (RVC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RVC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RVC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RVC tokeni tokenoomikat, avastage RVC tokeni reaalajas hinda!

RVC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RVC võiks suunduda? Meie RVC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

