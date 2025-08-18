Revenue Coin hind (RVC)
Revenue Coin (RVC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul RVC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RVCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04277222 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on RVC muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -0.74% 24 tunni vältel -0.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Revenue Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 446.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RVC ringlev varu on 862.44M, mille koguvaru on 1729481687.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 895.33K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Revenue Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Revenue Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Revenue Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Revenue Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.74%
|30 päeva
|$ 0
|-2.51%
|60 päeva
|$ 0
|-7.83%
|90 päeva
|$ 0
|--
Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time.
Kui palju on Revenue Coin (RVC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Revenue Coin (RVC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Revenue Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Revenue Coin hinna ennustust kohe!
Revenue Coin (RVC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RVC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus.