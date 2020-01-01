Revenant (GAMEFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Revenant (GAMEFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Revenant (GAMEFI) teave Revenant is the first decentralized gaming platform on the Metis Andromeda network. Revenant’s platform provides a comprehensive GameFi experience for gamers, game developers, and investors to play, earn, and invest. Ametlik veebisait: https://revenant.gg Ostke GAMEFI kohe!

Revenant (GAMEFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Revenant (GAMEFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 31.51K Koguvaru: $ 3.00M Ringlev varu: $ 2.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 45.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.24 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01089769 Praegune hind: $ 0.01527313 Lisateave Revenant (GAMEFI) hinna kohta

Revenant (GAMEFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Revenant (GAMEFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GAMEFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GAMEFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GAMEFI tokeni tokenoomikat, avastage GAMEFI tokeni reaalajas hinda!

GAMEFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GAMEFI võiks suunduda? Meie GAMEFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GAMEFI tokeni hinna ennustust kohe!

