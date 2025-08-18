Rohkem infot GAMEFI

$0.01527313
0.00%1D
Revenant (GAMEFI) reaalajas hinnagraafik
Revenant (GAMEFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 3.24
$ 0.01089769
--

--

+8.54%

+8.54%

Revenant (GAMEFI) reaalajas hind on $0.01527313. Viimase 24 tunni jooksul GAMEFI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAMEFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.24 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01089769.

Lüliajalise tootluse osas on GAMEFI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Revenant (GAMEFI) – turuteave

$ 31.51K
--
$ 45.82K
2.06M
3,000,000.0
Revenant praegune turukapitalisatsioon on $ 31.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GAMEFI ringlev varu on 2.06M, mille koguvaru on 3000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.82K.

Revenant (GAMEFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Revenant ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Revenant ja USD hinnamuutus $ +0.0032085348.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Revenant ja USD hinnamuutus $ +0.0031337362.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Revenant ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0032085348+21.01%
60 päeva$ +0.0031337362+20.52%
90 päeva$ 0--

Mis on Revenant (GAMEFI)

Revenant is the first decentralized gaming platform on the Metis Andromeda network. Revenant’s platform provides a comprehensive GameFi experience for gamers, game developers, and investors to play, earn, and invest.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Revenant (GAMEFI) allikas

Ametlik veebisait

Revenant hinna ennustus (USD)

Kui palju on Revenant (GAMEFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Revenant (GAMEFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Revenant nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Revenant hinna ennustust kohe!

GAMEFI kohalike valuutade suhtes

Revenant (GAMEFI) tokenoomika

Revenant (GAMEFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAMEFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Revenant (GAMEFI) kohta

Kui palju on Revenant (GAMEFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAMEFI hind USD on 0.01527313 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAMEFI/USD hind?
Praegune hind GAMEFI/USD on $ 0.01527313. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Revenant turukapitalisatsioon?
GAMEFI turukapitalisatsioon on $ 31.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAMEFI ringlev varu?
GAMEFI ringlev varu on 2.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAMEFI (ATH) hind?
GAMEFI saavutab ATH hinna summas 3.24 USD.
Mis oli kõigi aegade GAMEFI madalaim (ATL) hind?
GAMEFI nägi ATL hinda summas 0.01089769 USD.
Milline on GAMEFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAMEFI kauplemismaht on -- USD.
Kas GAMEFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAMEFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAMEFI hinna ennustust.
