Revain (REV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Revain (REV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Revain (REV) teave Revain is one of the new alternative currencies to be introduced in the already hyper crypto market. Revain is an unbiased review platform built on blockchain technology, which allows users to stay highly motivated. With the platform being a new generation feedback platform build on the blockchain technology, the platform aims to reinvent the review industry. Obviously, it’s an industry that needs a change – this booming industry has been fraught with peril and fraud as malicious users relentlessly write fake reviews. Also, a five star review on TripAdvisor, Yelp, and similar ratings websites can change the course of a business. The platform is led by Rinat Arslanov as the CEO. He is an entrepreneur with 10+ years in business, venture capital, and blockchain experience. Other key members of the team include Sergey Potekhin, who leads the development and blockchain design of Revain and holds the position of CEO of the Technology area; as well as developer Sergey Omilyanchuk, who is responsible for server and application architecture. In 2018 the team plans to launch the RVN token in quarter 3 and release gaming reviews in quarter 4. Revain is a marketing platform in the form of a Yelp-like online review platform. Businesses incentivize users to leave public feedback that’s posted to Revain’s digital ledger on the Ethereum blockchain. Ametlik veebisait: https://revain.org/ Valge raamat: <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->https://revain.org/pdf/EN_white_paper.pdf Ostke REV kohe!

Revain (REV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Revain (REV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.66M Koguvaru: $ 185.06B Ringlev varu: $ 184.55B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.85 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Revain (REV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Revain (REV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REV tokeni tokenoomikat, avastage REV tokeni reaalajas hinda!

