Mis on Revain (REV)

Revain is one of the new alternative currencies to be introduced in the already hyper crypto market. Revain is an unbiased review platform built on blockchain technology, which allows users to stay highly motivated. With the platform being a new generation feedback platform build on the blockchain technology, the platform aims to reinvent the review industry. Obviously, it’s an industry that needs a change – this booming industry has been fraught with peril and fraud as malicious users relentlessly write fake reviews. Also, a five star review on TripAdvisor, Yelp, and similar ratings websites can change the course of a business. The platform is led by Rinat Arslanov as the CEO. He is an entrepreneur with 10+ years in business, venture capital, and blockchain experience. Other key members of the team include Sergey Potekhin, who leads the development and blockchain design of Revain and holds the position of CEO of the Technology area; as well as developer Sergey Omilyanchuk, who is responsible for server and application architecture. In 2018 the team plans to launch the RVN token in quarter 3 and release gaming reviews in quarter 4. Revain is a marketing platform in the form of a Yelp-like online review platform. Businesses incentivize users to leave public feedback that’s posted to Revain’s digital ledger on the Ethereum blockchain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Revain (REV) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Revain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Revain (REV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Revain (REV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Revain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Revain hinna ennustust kohe!

REV kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Revain (REV) tokenoomika

Revain (REV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Revain (REV) kohta Kui palju on Revain (REV) tänapäeval väärt? Reaalajas REV hind USD on 0.0000081 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REV/USD hind? $ 0.0000081 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Revain turukapitalisatsioon? REV turukapitalisatsioon on $ 1.49M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REV ringlev varu? REV ringlev varu on 184.55B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REV (ATH) hind? REV saavutab ATH hinna summas 3.85 USD . Mis oli kõigi aegade REV madalaim (ATL) hind? REV nägi ATL hinda summas 0.00000126 USD . Milline on REV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REV kauplemismaht on -- USD . Kas REV sel aastal kõrgemale ka suundub? REV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REV hinna ennustust

Revain (REV) Olulised valdkonna uudised