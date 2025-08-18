Revain hind (REV)
Revain (REV) reaalajas hind on $0.0000081. Viimase 24 tunni jooksul REV kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. REVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.85 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000126.
Lüliajalise tootluse osas on REV muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Revain praegune turukapitalisatsioon on $ 1.49M -- 24 tunnise kauplemismahuga. REV ringlev varu on 184.55B, mille koguvaru on 185056346011.834. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.50M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Revain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Revain ja USD hinnamuutus $ -0.0000007328.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Revain ja USD hinnamuutus $ +0.0000079014.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Revain ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ -0.0000007328
|-9.04%
|60 päeva
|$ +0.0000079014
|+97.55%
|90 päeva
|$ 0
|--
Revain is one of the new alternative currencies to be introduced in the already hyper crypto market. Revain is an unbiased review platform built on blockchain technology, which allows users to stay highly motivated. With the platform being a new generation feedback platform build on the blockchain technology, the platform aims to reinvent the review industry. Obviously, it’s an industry that needs a change – this booming industry has been fraught with peril and fraud as malicious users relentlessly write fake reviews. Also, a five star review on TripAdvisor, Yelp, and similar ratings websites can change the course of a business. The platform is led by Rinat Arslanov as the CEO. He is an entrepreneur with 10+ years in business, venture capital, and blockchain experience. Other key members of the team include Sergey Potekhin, who leads the development and blockchain design of Revain and holds the position of CEO of the Technology area; as well as developer Sergey Omilyanchuk, who is responsible for server and application architecture. In 2018 the team plans to launch the RVN token in quarter 3 and release gaming reviews in quarter 4. Revain is a marketing platform in the form of a Yelp-like online review platform. Businesses incentivize users to leave public feedback that’s posted to Revain’s digital ledger on the Ethereum blockchain.
