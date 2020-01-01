REV3AL (REV3L) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi REV3AL (REV3L) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

REV3AL (REV3L) teave REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models. Ametlik veebisait: https://rev3al.io Ostke REV3L kohe!

REV3AL (REV3L) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage REV3AL (REV3L) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 88.89K $ 88.89K $ 88.89K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 417.49M $ 417.49M $ 417.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 212.92K $ 212.92K $ 212.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.139958 $ 0.139958 $ 0.139958 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021292 $ 0.00021292 $ 0.00021292 Lisateave REV3AL (REV3L) hinna kohta

REV3AL (REV3L) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud REV3AL (REV3L) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REV3L tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REV3L tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REV3L tokeni tokenoomikat, avastage REV3L tokeni reaalajas hinda!

