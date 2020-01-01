Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Return Finance Lido stETH (RFSTETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) teave Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway. Ametlik veebisait: https://return.finance/ Valge raamat: https://docs.return.finance/ Ostke RFSTETH kohe!

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Return Finance Lido stETH (RFSTETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.12 Koguvaru: $ 6.85 Ringlev varu: $ 6.85 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.12 Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.180658 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01883564 Praegune hind: $ 0.163341 Lisateave Return Finance Lido stETH (RFSTETH) hinna kohta

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RFSTETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RFSTETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RFSTETH tokeni tokenoomikat, avastage RFSTETH tokeni reaalajas hinda!

RFSTETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RFSTETH võiks suunduda? Meie RFSTETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RFSTETH tokeni hinna ennustust kohe!

