Rohkem infot RFSTETH

RFSTETH Hinnainfo

RFSTETH Valge raamat

RFSTETH Ametlik veebisait

RFSTETH Tokenoomika

RFSTETH Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Return Finance Lido stETH logo

Return Finance Lido stETH hind (RFSTETH)

Loendis mitteolevad

1 RFSTETH/USD reaalajas hind:

$0.163618
$0.163618$0.163618
-4.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Return Finance Lido stETH (RFSTETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:05:28 (UTC+8)

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.160394
$ 0.160394$ 0.160394
24 h madal
$ 0.171971
$ 0.171971$ 0.171971
24 h kõrge

$ 0.160394
$ 0.160394$ 0.160394

$ 0.171971
$ 0.171971$ 0.171971

$ 0.180658
$ 0.180658$ 0.180658

$ 0.01883564
$ 0.01883564$ 0.01883564

-0.44%

-4.87%

+0.94%

+0.94%

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) reaalajas hind on $0.163627. Viimase 24 tunni jooksul RFSTETH kaubeldud madalaim $ 0.160394 ja kõrgeim $ 0.171971 näitab aktiivset turu volatiivsust. RFSTETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.180658 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01883564.

Lüliajalise tootluse osas on RFSTETH muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -4.87% 24 tunni vältel +0.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) – turuteave

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

--
----

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

6.85
6.85 6.85

6.853685675685387
6.853685675685387 6.853685675685387

Return Finance Lido stETH praegune turukapitalisatsioon on $ 1.12 -- 24 tunnise kauplemismahuga. RFSTETH ringlev varu on 6.85, mille koguvaru on 6.853685675685387. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.12.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Return Finance Lido stETH ja USD hinnamuutus $ -0.0083941465691053.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Return Finance Lido stETH ja USD hinnamuutus $ +0.0367295163.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Return Finance Lido stETH ja USD hinnamuutus $ +0.1197739822.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Return Finance Lido stETH ja USD hinnamuutus $ +0.13017088463010846.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0083941465691053-4.87%
30 päeva$ +0.0367295163+22.45%
60 päeva$ +0.1197739822+73.20%
90 päeva$ +0.13017088463010846+389.08%

Mis on Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Return Finance Lido stETH (RFSTETH) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Return Finance Lido stETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on Return Finance Lido stETH (RFSTETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Return Finance Lido stETH (RFSTETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Return Finance Lido stETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Return Finance Lido stETH hinna ennustust kohe!

RFSTETH kohalike valuutade suhtes

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenoomika

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RFSTETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Return Finance Lido stETH (RFSTETH) kohta

Kui palju on Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas RFSTETH hind USD on 0.163627 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RFSTETH/USD hind?
Praegune hind RFSTETH/USD on $ 0.163627. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Return Finance Lido stETH turukapitalisatsioon?
RFSTETH turukapitalisatsioon on $ 1.12 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RFSTETH ringlev varu?
RFSTETH ringlev varu on 6.85 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RFSTETH (ATH) hind?
RFSTETH saavutab ATH hinna summas 0.180658 USD.
Mis oli kõigi aegade RFSTETH madalaim (ATL) hind?
RFSTETH nägi ATL hinda summas 0.01883564 USD.
Milline on RFSTETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RFSTETH kauplemismaht on -- USD.
Kas RFSTETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
RFSTETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RFSTETH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:05:28 (UTC+8)

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.