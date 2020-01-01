RETSBA (RETSBA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RETSBA (RETSBA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RETSBA (RETSBA) teave Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had. Ametlik veebisait: https://www.retsba.com

RETSBA (RETSBA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RETSBA (RETSBA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.06M $ 5.06M $ 5.06M Koguvaru: $ 849.32M $ 849.32M $ 849.32M Ringlev varu: $ 817.71M $ 817.71M $ 817.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00811907 $ 0.00811907 $ 0.00811907 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00057875 $ 0.00057875 $ 0.00057875 Praegune hind: $ 0.00617722 $ 0.00617722 $ 0.00617722 Lisateave RETSBA (RETSBA) hinna kohta

RETSBA (RETSBA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RETSBA (RETSBA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RETSBA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RETSBA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RETSBA tokeni tokenoomikat, avastage RETSBA tokeni reaalajas hinda!

