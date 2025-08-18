Mis on RETSBA (RETSBA)

Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had.

RETSBA (RETSBA) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RETSBA (RETSBA) kohta Kui palju on RETSBA (RETSBA) tänapäeval väärt? Reaalajas RETSBA hind USD on 0.00629624 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RETSBA/USD hind? $ 0.00629624 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RETSBA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on RETSBA turukapitalisatsioon? RETSBA turukapitalisatsioon on $ 5.15M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RETSBA ringlev varu? RETSBA ringlev varu on 817.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RETSBA (ATH) hind? RETSBA saavutab ATH hinna summas 0.00811907 USD . Mis oli kõigi aegade RETSBA madalaim (ATL) hind? RETSBA nägi ATL hinda summas 0.00057875 USD . Milline on RETSBA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RETSBA kauplemismaht on -- USD . Kas RETSBA sel aastal kõrgemale ka suundub? RETSBA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RETSBA hinna ennustust

