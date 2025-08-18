Rohkem infot RETSBA

RETSBA hind (RETSBA)

1 RETSBA/USD reaalajas hind:

$0.00631928
-4.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
RETSBA (RETSBA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:58:22 (UTC+8)

RETSBA (RETSBA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0061104
24 h madal
$ 0.00711964
24 h kõrge

$ 0.0061104
$ 0.00711964
$ 0.00811907
$ 0.00057875
+0.75%

-4.11%

-21.29%

-21.29%

RETSBA (RETSBA) reaalajas hind on $0.00629624. Viimase 24 tunni jooksul RETSBA kaubeldud madalaim $ 0.0061104 ja kõrgeim $ 0.00711964 näitab aktiivset turu volatiivsust. RETSBAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00811907 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00057875.

Lüliajalise tootluse osas on RETSBA muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, -4.11% 24 tunni vältel -21.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RETSBA (RETSBA) – turuteave

$ 5.15M
--
$ 5.35M
817.76M
849,317,198.3056172
RETSBA praegune turukapitalisatsioon on $ 5.15M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RETSBA ringlev varu on 817.76M, mille koguvaru on 849317198.3056172. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.35M.

RETSBA (RETSBA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RETSBA ja USD hinnamuutus $ -0.000270272919406363.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RETSBA ja USD hinnamuutus $ +0.0051133987.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RETSBA ja USD hinnamuutus $ +0.0288920589.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RETSBA ja USD hinnamuutus $ +0.0052461504002918432.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000270272919406363-4.11%
30 päeva$ +0.0051133987+81.21%
60 päeva$ +0.0288920589+458.88%
90 päeva$ +0.0052461504002918432+499.59%

Mis on RETSBA (RETSBA)

Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse RETSBA (RETSBA) allikas

Ametlik veebisait

RETSBA hinna ennustus (USD)

Kui palju on RETSBA (RETSBA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RETSBA (RETSBA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RETSBA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RETSBA hinna ennustust kohe!

RETSBA kohalike valuutade suhtes

RETSBA (RETSBA) tokenoomika

RETSBA (RETSBA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RETSBA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RETSBA (RETSBA) kohta

Kui palju on RETSBA (RETSBA) tänapäeval väärt?
Reaalajas RETSBA hind USD on 0.00629624 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RETSBA/USD hind?
Praegune hind RETSBA/USD on $ 0.00629624. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RETSBA turukapitalisatsioon?
RETSBA turukapitalisatsioon on $ 5.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RETSBA ringlev varu?
RETSBA ringlev varu on 817.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RETSBA (ATH) hind?
RETSBA saavutab ATH hinna summas 0.00811907 USD.
Mis oli kõigi aegade RETSBA madalaim (ATL) hind?
RETSBA nägi ATL hinda summas 0.00057875 USD.
Milline on RETSBA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RETSBA kauplemismaht on -- USD.
Kas RETSBA sel aastal kõrgemale ka suundub?
RETSBA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RETSBA hinna ennustust.
RETSBA (RETSBA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.