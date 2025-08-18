Rohkem infot RETRO

RetroCraft logo

RetroCraft hind (RETRO)

Loendis mitteolevad

1 RETRO/USD reaalajas hind:

$0.00011906
$0.00011906$0.00011906
-4.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
RetroCraft (RETRO) reaalajas hinnagraafik
RetroCraft (RETRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00622674
$ 0.00622674$ 0.00622674

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-4.01%

-5.06%

-5.06%

RetroCraft (RETRO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul RETRO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RETROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00622674 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RETRO muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -4.01% 24 tunni vältel -5.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RetroCraft (RETRO) – turuteave

$ 56.80K
$ 56.80K$ 56.80K

--
----

$ 118.95K
$ 118.95K$ 118.95K

477.53M
477.53M 477.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

RetroCraft praegune turukapitalisatsioon on $ 56.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RETRO ringlev varu on 477.53M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 118.95K.

RetroCraft (RETRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RetroCraft ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RetroCraft ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RetroCraft ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RetroCraft ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.01%
30 päeva$ 0-7.03%
60 päeva$ 0-30.39%
90 päeva$ 0--

Mis on RetroCraft (RETRO)

RetroCraft is a unique game combining classic nostalgia with modern blockchain technology build on Minecraft server.

Üksuse RetroCraft (RETRO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

RetroCraft hinna ennustus (USD)

Kui palju on RetroCraft (RETRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RetroCraft (RETRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RetroCraft nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RetroCraft hinna ennustust kohe!

RetroCraft (RETRO) tokenoomika

RetroCraft (RETRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RETRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RetroCraft (RETRO) kohta

Kui palju on RetroCraft (RETRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas RETRO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RETRO/USD hind?
Praegune hind RETRO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RetroCraft turukapitalisatsioon?
RETRO turukapitalisatsioon on $ 56.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RETRO ringlev varu?
RETRO ringlev varu on 477.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RETRO (ATH) hind?
RETRO saavutab ATH hinna summas 0.00622674 USD.
Mis oli kõigi aegade RETRO madalaim (ATL) hind?
RETRO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RETRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RETRO kauplemismaht on -- USD.
Kas RETRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
RETRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RETRO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.