rETH2 (RETH2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi rETH2 (RETH2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

rETH2 (RETH2) teave StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes staking yield separately from deposits to enable compounding and increase the capital efficiency of staked ETH in DeFi. All deposits into the protocol are non-custodial and all tokens are mapped 1:1 to the ETH staked in the StakeWise Pool. Ametlik veebisait: https://stakewise.io

rETH2 (RETH2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage rETH2 (RETH2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 865.24K Koguvaru: $ 460.77 Ringlev varu: $ 460.77 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 865.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,767.69 Kõigi aegade madalaim: $ 890.04 Praegune hind: $ 1,877.83

rETH2 (RETH2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud rETH2 (RETH2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RETH2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RETH2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RETH2 tokeni tokenoomikat, avastage RETH2 tokeni reaalajas hinda!

RETH2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RETH2 võiks suunduda? Meie RETH2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

