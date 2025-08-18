Mis on rETH2 (RETH2)

StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes staking yield separately from deposits to enable compounding and increase the capital efficiency of staked ETH in DeFi. All deposits into the protocol are non-custodial and all tokens are mapped 1:1 to the ETH staked in the StakeWise Pool.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse rETH2 (RETH2) kohta Kui palju on rETH2 (RETH2) tänapäeval väärt? Reaalajas RETH2 hind USD on 1,877.83 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RETH2/USD hind? $ 1,877.83 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RETH2/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on rETH2 turukapitalisatsioon? RETH2 turukapitalisatsioon on $ 864.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RETH2 ringlev varu? RETH2 ringlev varu on 460.39 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RETH2 (ATH) hind? RETH2 saavutab ATH hinna summas 4,767.69 USD . Mis oli kõigi aegade RETH2 madalaim (ATL) hind? RETH2 nägi ATL hinda summas 890.04 USD . Milline on RETH2 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RETH2 kauplemismaht on -- USD . Kas RETH2 sel aastal kõrgemale ka suundub? RETH2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RETH2 hinna ennustust

