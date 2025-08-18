Rohkem infot RETH2

rETH2 hind (RETH2)

1 RETH2/USD reaalajas hind:

-0.90%1D
USD
rETH2 (RETH2) reaalajas hinnagraafik
rETH2 (RETH2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

-0.99%

-56.23%

-56.23%

rETH2 (RETH2) reaalajas hind on $1,877.83. Viimase 24 tunni jooksul RETH2 kaubeldud madalaim $ 1,864.85 ja kõrgeim $ 1,917.23 näitab aktiivset turu volatiivsust. RETH2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,767.69 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 890.04.

Lüliajalise tootluse osas on RETH2 muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.99% 24 tunni vältel -56.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

rETH2 (RETH2) – turuteave

--
----

rETH2 praegune turukapitalisatsioon on $ 864.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RETH2 ringlev varu on 460.39, mille koguvaru on 460.3888580852199. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 864.53K.

rETH2 (RETH2) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse rETH2 ja USD hinnamuutus $ -18.805148233221.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse rETH2 ja USD hinnamuutus $ -887.9270331420.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse rETH2 ja USD hinnamuutus $ -478.4357807960.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse rETH2 ja USD hinnamuutus $ -638.880968425052.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -18.805148233221-0.99%
30 päeva$ -887.9270331420-47.28%
60 päeva$ -478.4357807960-25.47%
90 päeva$ -638.880968425052-25.38%

Mis on rETH2 (RETH2)

StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes staking yield separately from deposits to enable compounding and increase the capital efficiency of staked ETH in DeFi. All deposits into the protocol are non-custodial and all tokens are mapped 1:1 to the ETH staked in the StakeWise Pool.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse rETH2 (RETH2) allikas

Ametlik veebisait

rETH2 hinna ennustus (USD)

Kui palju on rETH2 (RETH2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie rETH2 (RETH2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida rETH2 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake rETH2 hinna ennustust kohe!

RETH2 kohalike valuutade suhtes

rETH2 (RETH2) tokenoomika

rETH2 (RETH2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RETH2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse rETH2 (RETH2) kohta

Kui palju on rETH2 (RETH2) tänapäeval väärt?
Reaalajas RETH2 hind USD on 1,877.83 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RETH2/USD hind?
Praegune hind RETH2/USD on $ 1,877.83. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on rETH2 turukapitalisatsioon?
RETH2 turukapitalisatsioon on $ 864.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RETH2 ringlev varu?
RETH2 ringlev varu on 460.39 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RETH2 (ATH) hind?
RETH2 saavutab ATH hinna summas 4,767.69 USD.
Mis oli kõigi aegade RETH2 madalaim (ATL) hind?
RETH2 nägi ATL hinda summas 890.04 USD.
Milline on RETH2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RETH2 kauplemismaht on -- USD.
Kas RETH2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
RETH2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RETH2 hinna ennustust.
rETH2 (RETH2) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

