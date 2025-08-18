Mis on Retard Finance (REFI)

Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense.

Retard Finance (REFI) allikas Ametlik veebisait

Retard Finance (REFI) tokenoomika

Retard Finance (REFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Retard Finance (REFI) kohta Kui palju on Retard Finance (REFI) tänapäeval väärt? Reaalajas REFI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REFI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Retard Finance turukapitalisatsioon? REFI turukapitalisatsioon on $ 52.54K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REFI ringlev varu? REFI ringlev varu on 999.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REFI (ATH) hind? REFI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade REFI madalaim (ATL) hind? REFI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on REFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REFI kauplemismaht on -- USD . Kas REFI sel aastal kõrgemale ka suundub? REFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REFI hinna ennustust

