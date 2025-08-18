Mis on Resurrection Coin ($REZ)

$REZ (Resurrection Coin) is a meme coin launched on the Solana blockchain that combines crypto culture with a mission-driven purpose. Designed to be fully transparent and community-driven, $REZ donates a portion of project proceeds to charitable causes, including homelessness relief and veteran support. The project aims to prove that meme coins can be both fun and meaningful by tying market momentum to real-world generosity. $REZ has no presale, no team allocation, and operates with fair-launch principles.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Resurrection Coin ($REZ) allikas Ametlik veebisait

Resurrection Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Resurrection Coin ($REZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Resurrection Coin ($REZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Resurrection Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Resurrection Coin hinna ennustust kohe!

$REZ kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Resurrection Coin ($REZ) tokenoomika

Resurrection Coin ($REZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $REZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Resurrection Coin ($REZ) kohta Kui palju on Resurrection Coin ($REZ) tänapäeval väärt? Reaalajas $REZ hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $REZ/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $REZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Resurrection Coin turukapitalisatsioon? $REZ turukapitalisatsioon on $ 10.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $REZ ringlev varu? $REZ ringlev varu on 999.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $REZ (ATH) hind? $REZ saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $REZ madalaim (ATL) hind? $REZ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $REZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $REZ kauplemismaht on -- USD . Kas $REZ sel aastal kõrgemale ka suundub? $REZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $REZ hinna ennustust

Resurrection Coin ($REZ) Olulised valdkonna uudised