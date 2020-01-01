Resupply USD (REUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Resupply USD (REUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Resupply USD (REUSD) teave A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend. Ametlik veebisait: https://resupply.fi/ Valge raamat: https://docs.resupply.fi/ Ostke REUSD kohe!

Resupply USD (REUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Resupply USD (REUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 87.32M $ 87.32M $ 87.32M Koguvaru: $ 88.24M $ 88.24M $ 88.24M Ringlev varu: $ 88.24M $ 88.24M $ 88.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 87.32M $ 87.32M $ 87.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Kõigi aegade madalaim: $ 0.969015 $ 0.969015 $ 0.969015 Praegune hind: $ 0.989475 $ 0.989475 $ 0.989475 Lisateave Resupply USD (REUSD) hinna kohta

Resupply USD (REUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Resupply USD (REUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REUSD tokeni tokenoomikat, avastage REUSD tokeni reaalajas hinda!

REUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REUSD võiks suunduda? Meie REUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

