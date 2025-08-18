Mis on Resupply USD (REUSD)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Resupply USD (REUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Resupply USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Resupply USD (REUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Resupply USD (REUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Resupply USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Resupply USD hinna ennustust kohe!

REUSD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Resupply USD (REUSD) tokenoomika

Resupply USD (REUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Resupply USD (REUSD) kohta Kui palju on Resupply USD (REUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas REUSD hind USD on 0.990156 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REUSD/USD hind? $ 0.990156 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Resupply USD turukapitalisatsioon? REUSD turukapitalisatsioon on $ 87.27M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REUSD ringlev varu? REUSD ringlev varu on 88.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REUSD (ATH) hind? REUSD saavutab ATH hinna summas 1.023 USD . Mis oli kõigi aegade REUSD madalaim (ATL) hind? REUSD nägi ATL hinda summas 0.969015 USD . Milline on REUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REUSD kauplemismaht on -- USD . Kas REUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? REUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REUSD hinna ennustust

Resupply USD (REUSD) Olulised valdkonna uudised