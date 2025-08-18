Rohkem infot RSUP

Resupply hind (RSUP)

1 RSUP/USD reaalajas hind:

$1.11
$1.11
-4.50%1D
Resupply (RSUP) reaalajas hinnagraafik
Resupply (RSUP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.11
$ 1.11
24 h madal
$ 1.19
$ 1.19
24 h kõrge

$ 1.11
$ 1.11

$ 1.19
$ 1.19

$ 4.59
$ 4.59

$ 1.11
$ 1.11

-1.73%

-4.50%

-14.33%

-14.33%

Resupply (RSUP) reaalajas hind on $1.11. Viimase 24 tunni jooksul RSUP kaubeldud madalaim $ 1.11 ja kõrgeim $ 1.19 näitab aktiivset turu volatiivsust. RSUPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.59 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.11.

Lüliajalise tootluse osas on RSUP muutunud -1.73% viimase tunni jooksul, -4.50% 24 tunni vältel -14.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Resupply (RSUP) – turuteave

$ 8.91M
$ 8.91M

--
--

$ 71.73M
$ 71.73M

8.05M
8.05M

64,811,341.13
64,811,341.13

Resupply praegune turukapitalisatsioon on $ 8.91M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RSUP ringlev varu on 8.05M, mille koguvaru on 64811341.13. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.73M.

Resupply (RSUP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Resupply ja USD hinnamuutus $ -0.052224239866742.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Resupply ja USD hinnamuutus $ -0.3399689130.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Resupply ja USD hinnamuutus $ -0.4705792830.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Resupply ja USD hinnamuutus $ -1.1795808295958604.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.052224239866742-4.50%
30 päeva$ -0.3399689130-30.62%
60 päeva$ -0.4705792830-42.39%
90 päeva$ -1.1795808295958604-51.51%

Mis on Resupply (RSUP)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Resupply (RSUP) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Resupply hinna ennustus (USD)

Kui palju on Resupply (RSUP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Resupply (RSUP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Resupply nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Resupply hinna ennustust kohe!

RSUP kohalike valuutade suhtes

Resupply (RSUP) tokenoomika

Resupply (RSUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RSUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Resupply (RSUP) kohta

Kui palju on Resupply (RSUP) tänapäeval väärt?
Reaalajas RSUP hind USD on 1.11 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RSUP/USD hind?
Praegune hind RSUP/USD on $ 1.11. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Resupply turukapitalisatsioon?
RSUP turukapitalisatsioon on $ 8.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RSUP ringlev varu?
RSUP ringlev varu on 8.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RSUP (ATH) hind?
RSUP saavutab ATH hinna summas 4.59 USD.
Mis oli kõigi aegade RSUP madalaim (ATL) hind?
RSUP nägi ATL hinda summas 1.11 USD.
Milline on RSUP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RSUP kauplemismaht on -- USD.
Kas RSUP sel aastal kõrgemale ka suundub?
RSUP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RSUP hinna ennustust.
Resupply (RSUP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

