Mis on Resupply (RSUP)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

Üksuse Resupply (RSUP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Resupply (RSUP) kohta Kui palju on Resupply (RSUP) tänapäeval väärt? Reaalajas RSUP hind USD on 1.11 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RSUP/USD hind? $ 1.11 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RSUP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Resupply turukapitalisatsioon? RSUP turukapitalisatsioon on $ 8.91M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RSUP ringlev varu? RSUP ringlev varu on 8.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RSUP (ATH) hind? RSUP saavutab ATH hinna summas 4.59 USD . Mis oli kõigi aegade RSUP madalaim (ATL) hind? RSUP nägi ATL hinda summas 1.11 USD . Milline on RSUP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RSUP kauplemismaht on -- USD . Kas RSUP sel aastal kõrgemale ka suundub? RSUP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RSUP hinna ennustust

