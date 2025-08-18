Rohkem infot RSWETH

Restaked Swell ETH hind (RSWETH)

1 RSWETH/USD reaalajas hind:

$4,466.71
$4,466.71$4,466.71
-4.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Restaked Swell ETH (RSWETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:42:32 (UTC+8)

Restaked Swell ETH (RSWETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,536.37
$ 4,536.37$ 4,536.37
24 h madal
$ 4,721.96
$ 4,721.96$ 4,721.96
24 h kõrge

$ 4,536.37
$ 4,536.37$ 4,536.37

$ 4,721.96
$ 4,721.96$ 4,721.96

$ 17,684.38
$ 17,684.38$ 17,684.38

$ 1,442.67
$ 1,442.67$ 1,442.67

-0.27%

-2.76%

+0.54%

+0.54%

Restaked Swell ETH (RSWETH) reaalajas hind on $4,534.93. Viimase 24 tunni jooksul RSWETH kaubeldud madalaim $ 4,536.37 ja kõrgeim $ 4,721.96 näitab aktiivset turu volatiivsust. RSWETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 17,684.38 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,442.67.

Lüliajalise tootluse osas on RSWETH muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -2.76% 24 tunni vältel +0.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Restaked Swell ETH (RSWETH) – turuteave

$ 144.31M
$ 144.31M$ 144.31M

--
----

$ 144.31M
$ 144.31M$ 144.31M

31.82K
31.82K 31.82K

31,815.80775472572
31,815.80775472572 31,815.80775472572

Restaked Swell ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 144.31M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RSWETH ringlev varu on 31.82K, mille koguvaru on 31815.80775472572. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 144.31M.

Restaked Swell ETH (RSWETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Restaked Swell ETH ja USD hinnamuutus $ -128.790438099444.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Restaked Swell ETH ja USD hinnamuutus $ +1,000.1674741750.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Restaked Swell ETH ja USD hinnamuutus $ +3,316.1317365530.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Restaked Swell ETH ja USD hinnamuutus $ +1,887.8795138236384.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -128.790438099444-2.76%
30 päeva$ +1,000.1674741750+22.05%
60 päeva$ +3,316.1317365530+73.12%
90 päeva$ +1,887.8795138236384+71.32%

Mis on Restaked Swell ETH (RSWETH)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Restaked Swell ETH (RSWETH) allikas

Ametlik veebisait

Restaked Swell ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on Restaked Swell ETH (RSWETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Restaked Swell ETH (RSWETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Restaked Swell ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Restaked Swell ETH hinna ennustust kohe!

RSWETH kohalike valuutade suhtes

Restaked Swell ETH (RSWETH) tokenoomika

Restaked Swell ETH (RSWETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RSWETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Restaked Swell ETH (RSWETH) kohta

Kui palju on Restaked Swell ETH (RSWETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas RSWETH hind USD on 4,534.93 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RSWETH/USD hind?
Praegune hind RSWETH/USD on $ 4,534.93. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Restaked Swell ETH turukapitalisatsioon?
RSWETH turukapitalisatsioon on $ 144.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RSWETH ringlev varu?
RSWETH ringlev varu on 31.82K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RSWETH (ATH) hind?
RSWETH saavutab ATH hinna summas 17,684.38 USD.
Mis oli kõigi aegade RSWETH madalaim (ATL) hind?
RSWETH nägi ATL hinda summas 1,442.67 USD.
Milline on RSWETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RSWETH kauplemismaht on -- USD.
Kas RSWETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
RSWETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RSWETH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:42:32 (UTC+8)

Restaked Swell ETH (RSWETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

