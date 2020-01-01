Restaked sAVAX (RSAVAX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Restaked sAVAX (RSAVAX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Restaked sAVAX (RSAVAX) teave rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. Ametlik veebisait: https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/ Valge raamat: https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking Ostke RSAVAX kohe!

Restaked sAVAX (RSAVAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Restaked sAVAX (RSAVAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Koguvaru: $ 138.52K $ 138.52K $ 138.52K Ringlev varu: $ 138.52K $ 138.52K $ 138.52K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 49.42 $ 49.42 $ 49.42 Kõigi aegade madalaim: $ 17.69 $ 17.69 $ 17.69 Praegune hind: $ 27.96 $ 27.96 $ 27.96 Lisateave Restaked sAVAX (RSAVAX) hinna kohta

Restaked sAVAX (RSAVAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Restaked sAVAX (RSAVAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RSAVAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RSAVAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RSAVAX tokeni tokenoomikat, avastage RSAVAX tokeni reaalajas hinda!

RSAVAX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RSAVAX võiks suunduda? Meie RSAVAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RSAVAX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!