rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Restaked sAVAX (RSAVAX) kohta Kui palju on Restaked sAVAX (RSAVAX) tänapäeval väärt? Reaalajas RSAVAX hind USD on 29.45 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RSAVAX/USD hind? $ 29.45 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RSAVAX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Restaked sAVAX turukapitalisatsioon? RSAVAX turukapitalisatsioon on $ 3.86M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RSAVAX ringlev varu? RSAVAX ringlev varu on 130.95K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RSAVAX (ATH) hind? RSAVAX saavutab ATH hinna summas 49.42 USD . Mis oli kõigi aegade RSAVAX madalaim (ATL) hind? RSAVAX nägi ATL hinda summas 17.69 USD . Milline on RSAVAX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RSAVAX kauplemismaht on -- USD . Kas RSAVAX sel aastal kõrgemale ka suundub? RSAVAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RSAVAX hinna ennustust

