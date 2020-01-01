Restake Finance (RSTK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Restake Finance (RSTK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Restake Finance (RSTK) teave Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We're building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield. Ametlik veebisait: https://www.restakefinance.com/ Valge raamat: https://docs.restakefinance.com/refi-docs-1/opportunity/what-is-eigen-layer

Restake Finance (RSTK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Restake Finance (RSTK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 347.44K $ 347.44K $ 347.44K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 38.26M $ 38.26M $ 38.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 908.18K $ 908.18K $ 908.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00322433 $ 0.00322433 $ 0.00322433 Praegune hind: $ 0.0090818 $ 0.0090818 $ 0.0090818 Lisateave Restake Finance (RSTK) hinna kohta

Restake Finance (RSTK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Restake Finance (RSTK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RSTK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RSTK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RSTK tokeni tokenoomikat, avastage RSTK tokeni reaalajas hinda!

RSTK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RSTK võiks suunduda? Meie RSTK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RSTK tokeni hinna ennustust kohe!

