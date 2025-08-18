Mis on Restake Finance (RSTK)

Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield.

Üksuse Restake Finance (RSTK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Restake Finance (RSTK) tokenoomika

Restake Finance (RSTK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RSTK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Restake Finance (RSTK) kohta Kui palju on Restake Finance (RSTK) tänapäeval väärt? Reaalajas RSTK hind USD on 0.0090818 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RSTK/USD hind? $ 0.0090818 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RSTK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Restake Finance turukapitalisatsioon? RSTK turukapitalisatsioon on $ 347.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RSTK ringlev varu? RSTK ringlev varu on 38.26M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RSTK (ATH) hind? RSTK saavutab ATH hinna summas 2.8 USD . Mis oli kõigi aegade RSTK madalaim (ATL) hind? RSTK nägi ATL hinda summas 0.00322433 USD . Milline on RSTK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RSTK kauplemismaht on -- USD . Kas RSTK sel aastal kõrgemale ka suundub? RSTK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RSTK hinna ennustust

