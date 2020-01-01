Resolv wstUSR (WSTUSR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Resolv wstUSR (WSTUSR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Resolv wstUSR (WSTUSR) teave What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis. Ametlik veebisait: https://resolv.xyz/ Ostke WSTUSR kohe!

Resolv wstUSR (WSTUSR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Resolv wstUSR (WSTUSR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 222.58M $ 222.58M $ 222.58M Koguvaru: $ 201.81M $ 201.81M $ 201.81M Ringlev varu: $ 201.81M $ 201.81M $ 201.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 222.58M $ 222.58M $ 222.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Kõigi aegade madalaim: $ 0.58995 $ 0.58995 $ 0.58995 Praegune hind: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Lisateave Resolv wstUSR (WSTUSR) hinna kohta

Resolv wstUSR (WSTUSR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Resolv wstUSR (WSTUSR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WSTUSR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WSTUSR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WSTUSR tokeni tokenoomikat, avastage WSTUSR tokeni reaalajas hinda!

WSTUSR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WSTUSR võiks suunduda? Meie WSTUSR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WSTUSR tokeni hinna ennustust kohe!

