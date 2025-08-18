Mis on Resolv RLP (RLP)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;

Üksuse Resolv RLP (RLP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Resolv RLP (RLP) kohta Kui palju on Resolv RLP (RLP) tänapäeval väärt? Reaalajas RLP hind USD on 1.23 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RLP/USD hind? $ 1.23 . Milline on Resolv RLP turukapitalisatsioon? RLP turukapitalisatsioon on $ 263.15M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RLP ringlev varu? RLP ringlev varu on 214.17M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RLP (ATH) hind? RLP saavutab ATH hinna summas 1.35 USD . Mis oli kõigi aegade RLP madalaim (ATL) hind? RLP nägi ATL hinda summas 1.031 USD . Milline on RLP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RLP kauplemismaht on -- USD .

