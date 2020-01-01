Resistance Girl (REGI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Resistance Girl (REGI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Resistance Girl (REGI) teave Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON Ametlik veebisait: https://regiton.net/ Ostke REGI kohe!

Resistance Girl (REGI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Resistance Girl (REGI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 153.27K $ 153.27K $ 153.27K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 153.27K $ 153.27K $ 153.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05778 $ 0.05778 $ 0.05778 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00153268 $ 0.00153268 $ 0.00153268 Lisateave Resistance Girl (REGI) hinna kohta

Resistance Girl (REGI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Resistance Girl (REGI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REGI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REGI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REGI tokeni tokenoomikat, avastage REGI tokeni reaalajas hinda!

REGI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REGI võiks suunduda? Meie REGI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

