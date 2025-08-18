Rohkem infot REGI

Resistance Girl hind (REGI)

1 REGI/USD reaalajas hind:

$0.00172029
$0.00172029
-21.90%1D
Resistance Girl (REGI) reaalajas hinnagraafik
Resistance Girl (REGI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00167798
24 h madal
$ 0.00220721
24 h kõrge

$ 0.00167798
$ 0.00220721
$ 0.05778
$ 0
+0.24%

-21.99%

+28.35%

+28.35%

Resistance Girl (REGI) reaalajas hind on $0.00172029. Viimase 24 tunni jooksul REGI kaubeldud madalaim $ 0.00167798 ja kõrgeim $ 0.00220721 näitab aktiivset turu volatiivsust. REGIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05778 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on REGI muutunud +0.24% viimase tunni jooksul, -21.99% 24 tunni vältel +28.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Resistance Girl (REGI) – turuteave

$ 172.14K
--
$ 172.14K
100.00M
100,000,000.0
Resistance Girl praegune turukapitalisatsioon on $ 172.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. REGI ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 172.14K.

Resistance Girl (REGI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Resistance Girl ja USD hinnamuutus $ -0.000485010610123964.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Resistance Girl ja USD hinnamuutus $ +0.0026010571.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Resistance Girl ja USD hinnamuutus $ +0.0041422804.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Resistance Girl ja USD hinnamuutus $ +0.000825449526902813.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000485010610123964-21.99%
30 päeva$ +0.0026010571+151.20%
60 päeva$ +0.0041422804+240.79%
90 päeva$ +0.000825449526902813+92.25%

Mis on Resistance Girl (REGI)

Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Resistance Girl (REGI) allikas

Ametlik veebisait

Resistance Girl hinna ennustus (USD)

Kui palju on Resistance Girl (REGI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Resistance Girl (REGI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Resistance Girl nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Resistance Girl hinna ennustust kohe!

REGI kohalike valuutade suhtes

Resistance Girl (REGI) tokenoomika

Resistance Girl (REGI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REGI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Resistance Girl (REGI) kohta

Kui palju on Resistance Girl (REGI) tänapäeval väärt?
Reaalajas REGI hind USD on 0.00172029 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REGI/USD hind?
Praegune hind REGI/USD on $ 0.00172029. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Resistance Girl turukapitalisatsioon?
REGI turukapitalisatsioon on $ 172.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REGI ringlev varu?
REGI ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REGI (ATH) hind?
REGI saavutab ATH hinna summas 0.05778 USD.
Mis oli kõigi aegade REGI madalaim (ATL) hind?
REGI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on REGI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REGI kauplemismaht on -- USD.
Kas REGI sel aastal kõrgemale ka suundub?
REGI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REGI hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.