Mis on Resistance Girl (REGI)

Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Resistance Girl (REGI) kohta Kui palju on Resistance Girl (REGI) tänapäeval väärt? Reaalajas REGI hind USD on 0.00172029 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REGI/USD hind? $ 0.00172029 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REGI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Resistance Girl turukapitalisatsioon? REGI turukapitalisatsioon on $ 172.14K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REGI ringlev varu? REGI ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REGI (ATH) hind? REGI saavutab ATH hinna summas 0.05778 USD . Mis oli kõigi aegade REGI madalaim (ATL) hind? REGI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on REGI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REGI kauplemismaht on -- USD . Kas REGI sel aastal kõrgemale ka suundub? REGI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REGI hinna ennustust

