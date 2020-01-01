Residual Token (ERSDL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Residual Token (ERSDL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Residual Token (ERSDL) teave The eRSDL ecosystem is like a safe-harbor where sophisticated parties are the "pricing oracles" and ordinary people can participate alongside with a reduced chance of being gamed by experts. Ametlik veebisait: https://www.residualtoken.com/ Ostke ERSDL kohe!

Residual Token (ERSDL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Residual Token (ERSDL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.49K $ 7.49K $ 7.49K Koguvaru: $ 886.98M $ 886.98M $ 886.98M Ringlev varu: $ 377.03M $ 377.03M $ 377.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.62K $ 17.62K $ 17.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000087 $ 0.0000087 $ 0.0000087 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Residual Token (ERSDL) hinna kohta

Residual Token (ERSDL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Residual Token (ERSDL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ERSDL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ERSDL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ERSDL tokeni tokenoomikat, avastage ERSDL tokeni reaalajas hinda!

ERSDL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ERSDL võiks suunduda? Meie ERSDL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ERSDL tokeni hinna ennustust kohe!

