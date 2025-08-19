Mis on Reservoir srUSD (SRUSD)

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

Üksuse Reservoir srUSD (SRUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Milline on Reservoir srUSD turukapitalisatsioon? SRUSD turukapitalisatsioon on $ 127.93M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SRUSD ringlev varu? SRUSD ringlev varu on 118.04M USD .

