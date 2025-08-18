Rohkem infot RUSD

Reservoir rUSD logo

Reservoir rUSD hind (RUSD)

Loendis mitteolevad

1 RUSD/USD reaalajas hind:

$0.998327
$0.998327$0.998327
-0.10%1D
mexc
USD
Reservoir rUSD (RUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:42:05 (UTC+8)

Reservoir rUSD (RUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.996999
$ 0.996999
24 h madal
$ 1.001
$ 1.001
24 h kõrge

$ 0.996999
$ 0.996999

$ 1.001
$ 1.001

$ 2.0
$ 2.0

$ 0.971575
$ 0.971575

-0.05%

-0.15%

+0.01%

+0.01%

Reservoir rUSD (RUSD) reaalajas hind on $0.998228. Viimase 24 tunni jooksul RUSD kaubeldud madalaim $ 0.996999 ja kõrgeim $ 1.001 näitab aktiivset turu volatiivsust. RUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.971575.

Lüliajalise tootluse osas on RUSD muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Reservoir rUSD (RUSD) – turuteave

$ 61.39M
$ 61.39M

--
--

$ 61.39M
$ 61.39M

61.50M
61.50M

61,610,406.2170354
61,610,406.2170354

Reservoir rUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 61.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RUSD ringlev varu on 61.50M, mille koguvaru on 61610406.2170354. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 61.39M.

Reservoir rUSD (RUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Reservoir rUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0015311596895049.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Reservoir rUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0002117241.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Reservoir rUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0012550720.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Reservoir rUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0052291771651901.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0015311596895049-0.15%
30 päeva$ +0.0002117241+0.02%
60 päeva$ -0.0012550720-0.12%
90 päeva$ -0.0052291771651901-0.52%

Mis on Reservoir rUSD (RUSD)

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

Üksuse Reservoir rUSD (RUSD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Reservoir rUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Reservoir rUSD (RUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Reservoir rUSD (RUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Reservoir rUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Reservoir rUSD hinna ennustust kohe!

RUSD kohalike valuutade suhtes

Reservoir rUSD (RUSD) tokenoomika

Reservoir rUSD (RUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Reservoir rUSD (RUSD) kohta

Kui palju on Reservoir rUSD (RUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas RUSD hind USD on 0.998228 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RUSD/USD hind?
Praegune hind RUSD/USD on $ 0.998228. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Reservoir rUSD turukapitalisatsioon?
RUSD turukapitalisatsioon on $ 61.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RUSD ringlev varu?
RUSD ringlev varu on 61.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RUSD (ATH) hind?
RUSD saavutab ATH hinna summas 2.0 USD.
Mis oli kõigi aegade RUSD madalaim (ATL) hind?
RUSD nägi ATL hinda summas 0.971575 USD.
Milline on RUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas RUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
RUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RUSD hinna ennustust.
Reservoir rUSD (RUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

