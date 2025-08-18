Mis on Reservoir rUSD (RUSD)

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

Üksuse Reservoir rUSD (RUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on Reservoir rUSD (RUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas RUSD hind USD on 0.998228 USD. Milline on Reservoir rUSD turukapitalisatsioon? RUSD turukapitalisatsioon on $ 61.39M USD. Milline on RUSD ringlev varu? RUSD ringlev varu on 61.50M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim RUSD (ATH) hind? RUSD saavutab ATH hinna summas 2.0 USD. Mis oli kõigi aegade RUSD madalaim (ATL) hind? RUSD nägi ATL hinda summas 0.971575 USD.

