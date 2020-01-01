ResearchCoin (RSC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ResearchCoin (RSC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ResearchCoin (RSC) teave The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo Ametlik veebisait: https://www.researchhub.com/ Ostke RSC kohe!

ResearchCoin (RSC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ResearchCoin (RSC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 53.34M $ 53.34M $ 53.34M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 117.32M $ 117.32M $ 117.32M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 454.64M $ 454.64M $ 454.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00308244 $ 0.00308244 $ 0.00308244 Praegune hind: $ 0.45679 $ 0.45679 $ 0.45679 Lisateave ResearchCoin (RSC) hinna kohta

ResearchCoin (RSC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ResearchCoin (RSC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RSC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RSC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RSC tokeni tokenoomikat, avastage RSC tokeni reaalajas hinda!

RSC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RSC võiks suunduda? Meie RSC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RSC tokeni hinna ennustust kohe!

