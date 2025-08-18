Mis on ResearchCoin (RSC)

The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo

Üksuse ResearchCoin (RSC) allikas Ametlik veebisait

RSC kohalike valuutade suhtes

ResearchCoin (RSC) tokenoomika

ResearchCoin (RSC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RSC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ResearchCoin (RSC) kohta Kui palju on ResearchCoin (RSC) tänapäeval väärt? Reaalajas RSC hind USD on 0.569311 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RSC/USD hind? $ 0.569311 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RSC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ResearchCoin turukapitalisatsioon? RSC turukapitalisatsioon on $ 66.81M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RSC ringlev varu? RSC ringlev varu on 117.07M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RSC (ATH) hind? RSC saavutab ATH hinna summas 1.51 USD . Mis oli kõigi aegade RSC madalaim (ATL) hind? RSC nägi ATL hinda summas 0.00308244 USD . Milline on RSC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RSC kauplemismaht on -- USD . Kas RSC sel aastal kõrgemale ka suundub? RSC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RSC hinna ennustust

