ReplyGuys hind (REPLY)

1 REPLY/USD reaalajas hind:

--
----
-8.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ReplyGuys (REPLY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:35:21 (UTC+8)

ReplyGuys (REPLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113229
$ 0.00113229$ 0.00113229

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

-8.28%

-9.84%

-9.84%

ReplyGuys (REPLY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul REPLY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. REPLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00113229 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on REPLY muutunud -0.77% viimase tunni jooksul, -8.28% 24 tunni vältel -9.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ReplyGuys (REPLY) – turuteave

$ 44.46K
$ 44.46K$ 44.46K

--
----

$ 44.46K
$ 44.46K$ 44.46K

969.96M
969.96M 969.96M

969,957,182.2381084
969,957,182.2381084 969,957,182.2381084

ReplyGuys praegune turukapitalisatsioon on $ 44.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. REPLY ringlev varu on 969.96M, mille koguvaru on 969957182.2381084. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.46K.

ReplyGuys (REPLY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ReplyGuys ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ReplyGuys ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ReplyGuys ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ReplyGuys ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.28%
30 päeva$ 0-29.53%
60 päeva$ 0-75.96%
90 päeva$ 0--

Mis on ReplyGuys (REPLY)

reply to someone

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ReplyGuys (REPLY) allikas

Ametlik veebisait

ReplyGuys hinna ennustus (USD)

Kui palju on ReplyGuys (REPLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ReplyGuys (REPLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ReplyGuys nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ReplyGuys hinna ennustust kohe!

REPLY kohalike valuutade suhtes

ReplyGuys (REPLY) tokenoomika

ReplyGuys (REPLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REPLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ReplyGuys (REPLY) kohta

Kui palju on ReplyGuys (REPLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas REPLY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REPLY/USD hind?
Praegune hind REPLY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ReplyGuys turukapitalisatsioon?
REPLY turukapitalisatsioon on $ 44.46K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REPLY ringlev varu?
REPLY ringlev varu on 969.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REPLY (ATH) hind?
REPLY saavutab ATH hinna summas 0.00113229 USD.
Mis oli kõigi aegade REPLY madalaim (ATL) hind?
REPLY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on REPLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REPLY kauplemismaht on -- USD.
Kas REPLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
REPLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REPLY hinna ennustust.
ReplyGuys (REPLY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.