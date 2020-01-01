Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Renzo Restaked SOL (EZSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Renzo Restaked SOL (EZSOL) teave Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL. Ametlik veebisait: https://app.renzoprotocol.com/ezsol Valge raamat: https://docs.renzoprotocol.com/docs/ Ostke EZSOL kohe!

Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Renzo Restaked SOL (EZSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.97M $ 34.97M $ 34.97M Koguvaru: $ 157.71K $ 157.71K $ 157.71K Ringlev varu: $ 157.71K $ 157.71K $ 157.71K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.97M $ 34.97M $ 34.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 344.19 $ 344.19 $ 344.19 Kõigi aegade madalaim: $ 113.54 $ 113.54 $ 113.54 Praegune hind: $ 220.63 $ 220.63 $ 220.63 Lisateave Renzo Restaked SOL (EZSOL) hinna kohta

Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EZSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EZSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EZSOL tokeni tokenoomikat, avastage EZSOL tokeni reaalajas hinda!

EZSOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EZSOL võiks suunduda? Meie EZSOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EZSOL tokeni hinna ennustust kohe!

