Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL.

Kui palju on Renzo Restaked SOL (EZSOL) tänapäeval väärt? Reaalajas EZSOL hind USD on 225.41 USD. Milline on praegune EZSOL/USD hind? $ 225.41. Milline on Renzo Restaked SOL turukapitalisatsioon? EZSOL turukapitalisatsioon on $ 36.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on EZSOL ringlev varu? EZSOL ringlev varu on 160.63K USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim EZSOL (ATH) hind? EZSOL saavutab ATH hinna summas 344.19 USD. Mis oli kõigi aegade EZSOL madalaim (ATL) hind? EZSOL nägi ATL hinda summas 113.54 USD. Milline on EZSOL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EZSOL kauplemismaht on -- USD.

