Renzo Restaked SOL hind (EZSOL)

1 EZSOL/USD reaalajas hind:

$225.37
-3.10%1D
USD
Renzo Restaked SOL (EZSOL) reaalajas hinnagraafik
Renzo Restaked SOL (EZSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 225.34
24 h madal
$ 238.2
24 h kõrge

$ 225.34
$ 238.2
$ 344.19
$ 113.54
-0.65%

-3.17%

-0.01%

-0.01%

Renzo Restaked SOL (EZSOL) reaalajas hind on $225.41. Viimase 24 tunni jooksul EZSOL kaubeldud madalaim $ 225.34 ja kõrgeim $ 238.2 näitab aktiivset turu volatiivsust. EZSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 344.19 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 113.54.

Lüliajalise tootluse osas on EZSOL muutunud -0.65% viimase tunni jooksul, -3.17% 24 tunni vältel -0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) – turuteave

$ 36.20M
--
$ 36.20M
160.63K
160,632.283279334
Renzo Restaked SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 36.20M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EZSOL ringlev varu on 160.63K, mille koguvaru on 160632.283279334. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.20M.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Renzo Restaked SOL ja USD hinnamuutus $ -7.3986284205531.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Renzo Restaked SOL ja USD hinnamuutus $ +10.2438250730.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Renzo Restaked SOL ja USD hinnamuutus $ +62.6043815960.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Renzo Restaked SOL ja USD hinnamuutus $ +23.24304092627768.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -7.3986284205531-3.17%
30 päeva$ +10.2438250730+4.54%
60 päeva$ +62.6043815960+27.77%
90 päeva$ +23.24304092627768+11.50%

Mis on Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL.

Üksuse Renzo Restaked SOL (EZSOL) allikas

Ametlik veebisait

Renzo Restaked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Renzo Restaked SOL (EZSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Renzo Restaked SOL (EZSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Renzo Restaked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Renzo Restaked SOL hinna ennustust kohe!

EZSOL kohalike valuutade suhtes

Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenoomika

Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EZSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Renzo Restaked SOL (EZSOL) kohta

Kui palju on Renzo Restaked SOL (EZSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas EZSOL hind USD on 225.41 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EZSOL/USD hind?
Praegune hind EZSOL/USD on $ 225.41. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Renzo Restaked SOL turukapitalisatsioon?
EZSOL turukapitalisatsioon on $ 36.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EZSOL ringlev varu?
EZSOL ringlev varu on 160.63K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EZSOL (ATH) hind?
EZSOL saavutab ATH hinna summas 344.19 USD.
Mis oli kõigi aegade EZSOL madalaim (ATL) hind?
EZSOL nägi ATL hinda summas 113.54 USD.
Milline on EZSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EZSOL kauplemismaht on -- USD.
Kas EZSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
EZSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EZSOL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.