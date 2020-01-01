Renzo Restaked LST (PZETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Renzo Restaked LST (PZETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user's restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking. Ametlik veebisait: https://www.renzoprotocol.com/

Renzo Restaked LST (PZETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Renzo Restaked LST (PZETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 127.30M $ 127.30M $ 127.30M Koguvaru: $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K Ringlev varu: $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 127.30M $ 127.30M $ 127.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,710.16 $ 5,710.16 $ 5,710.16 Kõigi aegade madalaim: $ 1,684.12 $ 1,684.12 $ 1,684.12 Praegune hind: $ 5,060.86 $ 5,060.86 $ 5,060.86 Lisateave Renzo Restaked LST (PZETH) hinna kohta

Renzo Restaked LST (PZETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Renzo Restaked LST (PZETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PZETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PZETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PZETH tokeni tokenoomikat, avastage PZETH tokeni reaalajas hinda!

PZETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PZETH võiks suunduda? Meie PZETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

