Rohkem infot EZETH

EZETH Hinnainfo

EZETH Ametlik veebisait

EZETH Tokenoomika

EZETH Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Renzo Restaked ETH logo

Renzo Restaked ETH hind (EZETH)

Loendis mitteolevad

1 EZETH/USD reaalajas hind:

$4,541.64
$4,541.64$4,541.64
-2.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Renzo Restaked ETH (EZETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:41:32 (UTC+8)

Renzo Restaked ETH (EZETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,548.94
$ 4,548.94$ 4,548.94
24 h madal
$ 4,811.59
$ 4,811.59$ 4,811.59
24 h kõrge

$ 4,548.94
$ 4,548.94$ 4,548.94

$ 4,811.59
$ 4,811.59$ 4,811.59

$ 5,040.63
$ 5,040.63$ 5,040.63

$ 1,454.43
$ 1,454.43$ 1,454.43

-1.48%

-2.79%

-0.35%

-0.35%

Renzo Restaked ETH (EZETH) reaalajas hind on $4,544.54. Viimase 24 tunni jooksul EZETH kaubeldud madalaim $ 4,548.94 ja kõrgeim $ 4,811.59 näitab aktiivset turu volatiivsust. EZETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,040.63 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,454.43.

Lüliajalise tootluse osas on EZETH muutunud -1.48% viimase tunni jooksul, -2.79% 24 tunni vältel -0.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Renzo Restaked ETH (EZETH) – turuteave

$ 1.30B
$ 1.30B$ 1.30B

--
----

$ 1.30B
$ 1.30B$ 1.30B

285.21K
285.21K 285.21K

285,206.2843639495
285,206.2843639495 285,206.2843639495

Renzo Restaked ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 1.30B -- 24 tunnise kauplemismahuga. EZETH ringlev varu on 285.21K, mille koguvaru on 285206.2843639495. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.30B.

Renzo Restaked ETH (EZETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Renzo Restaked ETH ja USD hinnamuutus $ -130.469181198195.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Renzo Restaked ETH ja USD hinnamuutus $ +980.5394939340.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Renzo Restaked ETH ja USD hinnamuutus $ +3,261.6899795480.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Renzo Restaked ETH ja USD hinnamuutus $ +1,867.3721541880155.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -130.469181198195-2.79%
30 päeva$ +980.5394939340+21.58%
60 päeva$ +3,261.6899795480+71.77%
90 päeva$ +1,867.3721541880155+69.75%

Mis on Renzo Restaked ETH (EZETH)

EigenLayer Liquid Restaking Hub

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Renzo Restaked ETH (EZETH) allikas

Ametlik veebisait

Renzo Restaked ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on Renzo Restaked ETH (EZETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Renzo Restaked ETH (EZETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Renzo Restaked ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Renzo Restaked ETH hinna ennustust kohe!

EZETH kohalike valuutade suhtes

Renzo Restaked ETH (EZETH) tokenoomika

Renzo Restaked ETH (EZETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EZETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Renzo Restaked ETH (EZETH) kohta

Kui palju on Renzo Restaked ETH (EZETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas EZETH hind USD on 4,544.54 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EZETH/USD hind?
Praegune hind EZETH/USD on $ 4,544.54. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Renzo Restaked ETH turukapitalisatsioon?
EZETH turukapitalisatsioon on $ 1.30B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EZETH ringlev varu?
EZETH ringlev varu on 285.21K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EZETH (ATH) hind?
EZETH saavutab ATH hinna summas 5,040.63 USD.
Mis oli kõigi aegade EZETH madalaim (ATL) hind?
EZETH nägi ATL hinda summas 1,454.43 USD.
Milline on EZETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EZETH kauplemismaht on -- USD.
Kas EZETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
EZETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EZETH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:41:32 (UTC+8)

Renzo Restaked ETH (EZETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.