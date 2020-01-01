Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenoomika

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) teave

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.

Ametlik veebisait:
https://www.renzoprotocol.com/

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M
Koguvaru:
$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M
Ringlev varu:
$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 5.56
$ 5.56$ 5.56
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.74914
$ 0.74914$ 0.74914
Praegune hind:
$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate EZEIGEN tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

EZEIGEN tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate EZEIGEN tokeni tokenoomikat, avastage EZEIGEN tokeni reaalajas hinda!

EZEIGEN – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu EZEIGEN võiks suunduda? Meie EZEIGEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.