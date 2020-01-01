Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) teave Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user. Ametlik veebisait: https://www.renzoprotocol.com/ Ostke EZEIGEN kohe!

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Koguvaru: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Ringlev varu: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.56 $ 5.56 $ 5.56 Kõigi aegade madalaim: $ 0.74914 $ 0.74914 $ 0.74914 Praegune hind: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 Lisateave Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) hinna kohta

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EZEIGEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EZEIGEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EZEIGEN tokeni tokenoomikat, avastage EZEIGEN tokeni reaalajas hinda!

EZEIGEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EZEIGEN võiks suunduda? Meie EZEIGEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EZEIGEN tokeni hinna ennustust kohe!

