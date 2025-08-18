Rohkem infot EZEIGEN

Renzo Restaked EIGEN logo

Renzo Restaked EIGEN hind (EZEIGEN)

Loendis mitteolevad

1 EZEIGEN/USD reaalajas hind:

$1.67
$1.67$1.67
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) reaalajas hinnagraafik
Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.56
$ 5.56$ 5.56

$ 0.74914
$ 0.74914$ 0.74914

--

--

+25.07%

+25.07%

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) reaalajas hind on $1.67. Viimase 24 tunni jooksul EZEIGEN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EZEIGENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.56 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.74914.

Lüliajalise tootluse osas on EZEIGEN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +25.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) – turuteave

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

--
----

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

1.97M
1.97M 1.97M

1,973,503.531402306
1,973,503.531402306 1,973,503.531402306

Renzo Restaked EIGEN praegune turukapitalisatsioon on $ 3.29M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EZEIGEN ringlev varu on 1.97M, mille koguvaru on 1973503.531402306. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.29M.

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Renzo Restaked EIGEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Renzo Restaked EIGEN ja USD hinnamuutus $ +0.3992853100.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Renzo Restaked EIGEN ja USD hinnamuutus $ +0.1590723430.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Renzo Restaked EIGEN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.3992853100+23.91%
60 päeva$ +0.1590723430+9.53%
90 päeva$ 0--

Mis on Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) allikas

Ametlik veebisait

Renzo Restaked EIGEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Renzo Restaked EIGEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Renzo Restaked EIGEN hinna ennustust kohe!

EZEIGEN kohalike valuutade suhtes

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenoomika

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EZEIGEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) kohta

Kui palju on Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas EZEIGEN hind USD on 1.67 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EZEIGEN/USD hind?
Praegune hind EZEIGEN/USD on $ 1.67. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Renzo Restaked EIGEN turukapitalisatsioon?
EZEIGEN turukapitalisatsioon on $ 3.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EZEIGEN ringlev varu?
EZEIGEN ringlev varu on 1.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EZEIGEN (ATH) hind?
EZEIGEN saavutab ATH hinna summas 5.56 USD.
Mis oli kõigi aegade EZEIGEN madalaim (ATL) hind?
EZEIGEN nägi ATL hinda summas 0.74914 USD.
Milline on EZEIGEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EZEIGEN kauplemismaht on -- USD.
Kas EZEIGEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
EZEIGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EZEIGEN hinna ennustust.
