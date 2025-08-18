Mis on Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.

Üksuse Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) allikas Ametlik veebisait

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) kohta Kui palju on Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tänapäeval väärt? Reaalajas EZEIGEN hind USD on 1.67 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EZEIGEN/USD hind? $ 1.67 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EZEIGEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Renzo Restaked EIGEN turukapitalisatsioon? EZEIGEN turukapitalisatsioon on $ 3.29M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EZEIGEN ringlev varu? EZEIGEN ringlev varu on 1.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EZEIGEN (ATH) hind? EZEIGEN saavutab ATH hinna summas 5.56 USD . Mis oli kõigi aegade EZEIGEN madalaim (ATL) hind? EZEIGEN nägi ATL hinda summas 0.74914 USD . Milline on EZEIGEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EZEIGEN kauplemismaht on -- USD . Kas EZEIGEN sel aastal kõrgemale ka suundub? EZEIGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EZEIGEN hinna ennustust

