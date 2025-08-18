Rohkem infot RNB

Rentible hind (RNB)

Loendis mitteolevad

1 RNB/USD reaalajas hind:

$0.03252091
$0.03252091
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Rentible (RNB) reaalajas hinnagraafik
Rentible (RNB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 5.38
$ 5.38

$ 0
$ 0

--

--

-5.33%

-5.33%

Rentible (RNB) reaalajas hind on $0.03252091. Viimase 24 tunni jooksul RNB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RNBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.38 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RNB muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -5.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rentible (RNB) – turuteave

$ 325.21K
$ 325.21K

--
--

$ 325.21K
$ 325.21K

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

Rentible praegune turukapitalisatsioon on $ 325.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RNB ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 325.21K.

Rentible (RNB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Rentible ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Rentible ja USD hinnamuutus $ -0.0024035163.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Rentible ja USD hinnamuutus $ -0.0010471472.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Rentible ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0024035163-7.39%
60 päeva$ -0.0010471472-3.21%
90 päeva$ 0--

Mis on Rentible (RNB)

Rentible is a groundbreaking solution bringing decentralized-Proptech to the masses and enabling tenants and landlords to conveniently send and receive rental payments in cryptocurrencies while streamlining market verticals. Rentible seeks to position itself as a first-mover in this niche and to advance the move towards a decentralized proptech-economy. It strives to achieve it via crypto-incentivization, a mass-adoption-ready intuitive platform, and employment of DeFi principles with automated smart contracts for generating an improved user experience for participants while remedying outdated problems currently existing in the market.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Rentible (RNB) allikas

Ametlik veebisait

Rentible hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rentible (RNB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rentible (RNB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rentible nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rentible hinna ennustust kohe!

RNB kohalike valuutade suhtes

Rentible (RNB) tokenoomika

Rentible (RNB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RNB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rentible (RNB) kohta

Kui palju on Rentible (RNB) tänapäeval väärt?
Reaalajas RNB hind USD on 0.03252091 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RNB/USD hind?
Praegune hind RNB/USD on $ 0.03252091. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rentible turukapitalisatsioon?
RNB turukapitalisatsioon on $ 325.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RNB ringlev varu?
RNB ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RNB (ATH) hind?
RNB saavutab ATH hinna summas 5.38 USD.
Mis oli kõigi aegade RNB madalaim (ATL) hind?
RNB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RNB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RNB kauplemismaht on -- USD.
Kas RNB sel aastal kõrgemale ka suundub?
RNB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RNB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.