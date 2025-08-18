Mis on Rentible (RNB)

Rentible is a groundbreaking solution bringing decentralized-Proptech to the masses and enabling tenants and landlords to conveniently send and receive rental payments in cryptocurrencies while streamlining market verticals. Rentible seeks to position itself as a first-mover in this niche and to advance the move towards a decentralized proptech-economy. It strives to achieve it via crypto-incentivization, a mass-adoption-ready intuitive platform, and employment of DeFi principles with automated smart contracts for generating an improved user experience for participants while remedying outdated problems currently existing in the market.

Üksuse Rentible (RNB) allikas Ametlik veebisait

RNB kohalike valuutade suhtes

Rentible (RNB) tokenoomika

Kui palju on Rentible (RNB) tänapäeval väärt? Reaalajas RNB hind USD on 0.03252091 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RNB/USD hind? $ 0.03252091 . Milline on Rentible turukapitalisatsioon? RNB turukapitalisatsioon on $ 325.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RNB ringlev varu? RNB ringlev varu on 10.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RNB (ATH) hind? RNB saavutab ATH hinna summas 5.38 USD . Mis oli kõigi aegade RNB madalaim (ATL) hind? RNB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RNB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RNB kauplemismaht on -- USD .

Rentible (RNB) Olulised valdkonna uudised