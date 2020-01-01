renBTC (RENBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi renBTC (RENBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

renBTC (RENBTC) teave REN Tokenized BTC Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.) Ametlik veebisait: https://renproject.io/ Valge raamat: https://github.com/renproject/ren/wiki/Introduction Ostke RENBTC kohe!

renBTC (RENBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage renBTC (RENBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Koguvaru: $ 304.50 $ 304.50 $ 304.50 Ringlev varu: $ 304.50 $ 304.50 $ 304.50 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 102,983 $ 102,983 $ 102,983 Kõigi aegade madalaim: $ 2,235.69 $ 2,235.69 $ 2,235.69 Praegune hind: $ 19,029.09 $ 19,029.09 $ 19,029.09 Lisateave renBTC (RENBTC) hinna kohta

renBTC (RENBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud renBTC (RENBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RENBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RENBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RENBTC tokeni tokenoomikat, avastage RENBTC tokeni reaalajas hinda!

RENBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RENBTC võiks suunduda? Meie RENBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RENBTC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!