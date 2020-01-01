Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) teave Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world. Ametlik veebisait: https://rektburgundy.com Valge raamat: https://rektburgundy.com/TheBurgundyPaper.pdf

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.82K $ 29.82K $ 29.82K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 726.09M $ 726.09M $ 726.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.07K $ 41.07K $ 41.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0011062 $ 0.0011062 $ 0.0011062 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) hinna kohta

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MXNBC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MXNBC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MXNBC tokeni tokenoomikat, avastage MXNBC tokeni reaalajas hinda!

MXNBC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MXNBC võiks suunduda? Meie MXNBC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

