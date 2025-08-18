Regent Coin hind (REGENT)
Regent Coin (REGENT) reaalajas hind on $0.01090406. Viimase 24 tunni jooksul REGENT kaubeldud madalaim $ 0.01090547 ja kõrgeim $ 0.01190516 näitab aktiivset turu volatiivsust. REGENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.21 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00739939.
Lüliajalise tootluse osas on REGENT muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -7.64% 24 tunni vältel -32.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Regent Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 31.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. REGENT ringlev varu on 2.88M, mille koguvaru on 2900000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.62K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Regent Coin ja USD hinnamuutus $ -0.00090318813076128.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Regent Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0073354217.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Regent Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0097222212.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Regent Coin ja USD hinnamuutus $ -0.07760262468364746.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00090318813076128
|-7.64%
|30 päeva
|$ -0.0073354217
|-67.27%
|60 päeva
|$ -0.0097222212
|-89.16%
|90 päeva
|$ -0.07760262468364746
|-87.67%
What is the project about? Regent is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain! As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The token has been curated in such a way that it solves multi purposes in one go! The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. Regent is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments. What makes your project unique? Regent coin is the most trending utility token! It has dealt with the major issues of distinguishing between utility tokens and normal tokens very well. By putting across all the points and properties of basic utility tokens and compiling them all into the most profitable results of the crypto world, Regent has simplified the whole utility coin scenario for you. History of your project. Regent coin launched on PinkSale at a price of 10 cents on Nov 11, 2022 (9:00AM GMT), and sale ends on Nov 18, 2022 (9:00AM GMT), Acceptable currencies is BNB and the token for Sale is 29,00,000 REGENT, anyone can buy REGENT COIN on the top cryptocurrency exchanges for trading in REGENT COIN stock are currently LBank, Coinsbit, and PancakeSwap v2 (BSC). Also in its journey, it touched the rate of 6$+, and also our project is audited by CertiK What’s next for your project? Our forthcoming strategy involves leveraging Regent for seamless transactions on various e-commerce platforms, enabling users to purchase goods, book tickets, order food, and much more. Additionally, we have ambitious plans to introduce our proprietary crypto ATM and establish our own blockchain network, among other endeavors, as part of our broader objectives. What can your token be used for? Our versatile Regent token holds universal utility, spanning from seamless bill payments to convenient ticket booking.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.