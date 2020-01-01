Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Reflections of Dissonance AI (AIKA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Reflections of Dissonance AI (AIKA) teave AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply) Ametlik veebisait: https://aika-sol.com/ Ostke AIKA kohe!

Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Reflections of Dissonance AI (AIKA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 44.91K $ 44.91K $ 44.91K Koguvaru: $ 988.89M $ 988.89M $ 988.89M Ringlev varu: $ 988.89M $ 988.89M $ 988.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 44.91K $ 44.91K $ 44.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01509709 $ 0.01509709 $ 0.01509709 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Reflections of Dissonance AI (AIKA) hinna kohta

Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIKA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIKA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIKA tokeni tokenoomikat, avastage AIKA tokeni reaalajas hinda!

