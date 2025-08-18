Mis on Reflections of Dissonance AI (AIKA)

AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply)

Üksuse Reflections of Dissonance AI (AIKA) allikas Ametlik veebisait

Reflections of Dissonance AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Reflections of Dissonance AI (AIKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Reflections of Dissonance AI (AIKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Reflections of Dissonance AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Reflections of Dissonance AI hinna ennustust kohe!

AIKA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenoomika

Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Reflections of Dissonance AI (AIKA) kohta Kui palju on Reflections of Dissonance AI (AIKA) tänapäeval väärt? Reaalajas AIKA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AIKA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AIKA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Reflections of Dissonance AI turukapitalisatsioon? AIKA turukapitalisatsioon on $ 43.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AIKA ringlev varu? AIKA ringlev varu on 988.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIKA (ATH) hind? AIKA saavutab ATH hinna summas 0.01509709 USD . Mis oli kõigi aegade AIKA madalaim (ATL) hind? AIKA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AIKA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AIKA kauplemismaht on -- USD . Kas AIKA sel aastal kõrgemale ka suundub? AIKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIKA hinna ennustust

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Olulised valdkonna uudised