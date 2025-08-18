Rohkem infot HIV3

RedHive hind (HIV3)

1 HIV3/USD reaalajas hind:

$0.00068928
$0.00068928$0.00068928
-1.80%1D
USD
RedHive (HIV3) reaalajas hinnagraafik
RedHive (HIV3) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
RedHive (HIV3) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HIV3 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HIV3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01788068 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HIV3 muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.83% 24 tunni vältel -31.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RedHive (HIV3) – turuteave

$ 68.93K
$ 68.93K$ 68.93K

$ 68.93K
$ 68.93K$ 68.93K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

RedHive praegune turukapitalisatsioon on $ 68.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HIV3 ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.93K.

RedHive (HIV3) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RedHive ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RedHive ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RedHive ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RedHive ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.83%
30 päeva$ 0-80.69%
60 päeva$ 0-67.02%
90 päeva$ 0--

Mis on RedHive (HIV3)

RedHive powers the first Onchain Intelligence Engine, enabling AI Agent solutions to drive the next-gen DeFAI economy. It provides advanced AI Agent Tooling, Copilot, and Voice Intents, enabling unique human-agent coordination and orchestration. By combining conversational AI with real-time data aggregation, RedHive allows users to manage trading, yield farming, and risk mitigation seamlessly. It leverages natural language processing to understand user prompts, execute sophisticated DeFi strategies, and deliver near real-time intelligence from multiple on-chain and off-chain sources, ensuring users stay informed and ahead in the rapidly evolving EVM ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse RedHive (HIV3) allikas

Ametlik veebisait

RedHive hinna ennustus (USD)

Kui palju on RedHive (HIV3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RedHive (HIV3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RedHive nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RedHive hinna ennustust kohe!

HIV3 kohalike valuutade suhtes

RedHive (HIV3) tokenoomika

RedHive (HIV3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HIV3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RedHive (HIV3) kohta

Kui palju on RedHive (HIV3) tänapäeval väärt?
Reaalajas HIV3 hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HIV3/USD hind?
Praegune hind HIV3/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RedHive turukapitalisatsioon?
HIV3 turukapitalisatsioon on $ 68.93K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HIV3 ringlev varu?
HIV3 ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIV3 (ATH) hind?
HIV3 saavutab ATH hinna summas 0.01788068 USD.
Mis oli kõigi aegade HIV3 madalaim (ATL) hind?
HIV3 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HIV3 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HIV3 kauplemismaht on -- USD.
Kas HIV3 sel aastal kõrgemale ka suundub?
HIV3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HIV3 hinna ennustust.
