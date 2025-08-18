Redemption Of Pets hind (ROP)
Redemption Of Pets (ROP) reaalajas hind on $0.04416089. Viimase 24 tunni jooksul ROP kaubeldud madalaim $ 0.043945 ja kõrgeim $ 0.051542 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.907255 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03400078.
Lüliajalise tootluse osas on ROP muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -14.32% 24 tunni vältel -3.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Redemption Of Pets praegune turukapitalisatsioon on $ 44.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ROP ringlev varu on 1.00M, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.20K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Redemption Of Pets ja USD hinnamuutus $ -0.00738099466161522.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Redemption Of Pets ja USD hinnamuutus $ -0.0075189921.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Redemption Of Pets ja USD hinnamuutus $ +0.0020297802.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Redemption Of Pets ja USD hinnamuutus $ -0.04302916271103976.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00738099466161522
|-14.32%
|30 päeva
|$ -0.0075189921
|-17.02%
|60 päeva
|$ +0.0020297802
|+4.60%
|90 päeva
|$ -0.04302916271103976
|-49.35%
ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals.
