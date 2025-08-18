Mis on Redemption Of Pets (ROP)

ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Redemption Of Pets (ROP) allikas Ametlik veebisait

Redemption Of Pets hinna ennustus (USD)

Kui palju on Redemption Of Pets (ROP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Redemption Of Pets (ROP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Redemption Of Pets nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Redemption Of Pets hinna ennustust kohe!

ROP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Redemption Of Pets (ROP) tokenoomika

Redemption Of Pets (ROP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Redemption Of Pets (ROP) kohta Kui palju on Redemption Of Pets (ROP) tänapäeval väärt? Reaalajas ROP hind USD on 0.04416089 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ROP/USD hind? $ 0.04416089 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ROP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Redemption Of Pets turukapitalisatsioon? ROP turukapitalisatsioon on $ 44.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ROP ringlev varu? ROP ringlev varu on 1.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROP (ATH) hind? ROP saavutab ATH hinna summas 0.907255 USD . Mis oli kõigi aegade ROP madalaim (ATL) hind? ROP nägi ATL hinda summas 0.03400078 USD . Milline on ROP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ROP kauplemismaht on -- USD . Kas ROP sel aastal kõrgemale ka suundub? ROP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROP hinna ennustust

Redemption Of Pets (ROP) Olulised valdkonna uudised