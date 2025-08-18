Mis on Reddio Vault Ethereum (RSVETH)

RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Ethereum (rsvETH) is a token that users receive when they deposit ETH, which replaces ETH for cross-chain operations to Layer 2. The ETH stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvETH holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvETH to retrieve the principal and all returns in ETH.

Üksuse Reddio Vault Ethereum (RSVETH) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Reddio Vault Ethereum (RSVETH) kohta Kui palju on Reddio Vault Ethereum (RSVETH) tänapäeval väärt? Reaalajas RSVETH hind USD on 250.15 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RSVETH/USD hind? $ 250.15 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RSVETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Reddio Vault Ethereum turukapitalisatsioon? RSVETH turukapitalisatsioon on $ 10.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RSVETH ringlev varu? RSVETH ringlev varu on 30.02 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RSVETH (ATH) hind? RSVETH saavutab ATH hinna summas 2,808.41 USD . Mis oli kõigi aegade RSVETH madalaim (ATL) hind? RSVETH nägi ATL hinda summas 249.08 USD . Milline on RSVETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RSVETH kauplemismaht on -- USD . Kas RSVETH sel aastal kõrgemale ka suundub? RSVETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RSVETH hinna ennustust

