Reddex logo

Reddex hind (LQDX)

Loendis mitteolevad

1 LQDX/USD reaalajas hind:

$0.0013658
$0.0013658$0.0013658
-9.80%1D
USD
Reddex (LQDX) reaalajas hinnagraafik
Reddex (LQDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0013658
$ 0.0013658$ 0.0013658
24 h madal
$ 0.00156763
$ 0.00156763$ 0.00156763
24 h kõrge

$ 0.0013658
$ 0.0013658$ 0.0013658

$ 0.00156763
$ 0.00156763$ 0.00156763

$ 0.184119
$ 0.184119$ 0.184119

$ 0
$ 0$ 0

-1.02%

-9.89%

+19.28%

+19.28%

Reddex (LQDX) reaalajas hind on $0.0013658. Viimase 24 tunni jooksul LQDX kaubeldud madalaim $ 0.0013658 ja kõrgeim $ 0.00156763 näitab aktiivset turu volatiivsust. LQDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.184119 ja kõigi aegade madalaim hind on $.

Lüliajalise tootluse osas on LQDX muutunud -1.02% viimase tunni jooksul, -9.89% 24 tunni vältel +19.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Reddex (LQDX) – turuteave

$ 165.25K
$ 165.25K$ 165.25K

--
----

$ 546.32K
$ 546.32K$ 546.32K

120.99M
120.99M 120.99M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Reddex praegune turukapitalisatsioon on $ 165.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LQDX ringlev varu on 120.99M, mille koguvaru on 400000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 546.32K.

Reddex (LQDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Reddex ja USD hinnamuutus $ -0.000149931537793794.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Reddex ja USD hinnamuutus $ -0.0007697163.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Reddex ja USD hinnamuutus $ -0.0003704507.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Reddex ja USD hinnamuutus $ -0.000834102406271246.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000149931537793794-9.89%
30 päeva$ -0.0007697163-56.35%
60 päeva$ -0.0003704507-27.12%
90 päeva$ -0.000834102406271246-37.91%

Mis on Reddex (LQDX)

Decentralied Exchange allows cross chain and multi chain transactions to allow users to become liquidity providers, swap and bridge tokens.

Üksuse Reddex (LQDX) allikas

Ametlik veebisait

Reddex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Reddex (LQDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Reddex (LQDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Reddex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Reddex hinna ennustust kohe!

LQDX kohalike valuutade suhtes

Reddex (LQDX) tokenoomika

Reddex (LQDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LQDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Reddex (LQDX) kohta

Kui palju on Reddex (LQDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas LQDX hind USD on 0.0013658 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LQDX/USD hind?
Praegune hind LQDX/USD on $ 0.0013658. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Reddex turukapitalisatsioon?
LQDX turukapitalisatsioon on $ 165.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LQDX ringlev varu?
LQDX ringlev varu on 120.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LQDX (ATH) hind?
LQDX saavutab ATH hinna summas 0.184119 USD.
Mis oli kõigi aegade LQDX madalaim (ATL) hind?
LQDX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LQDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LQDX kauplemismaht on -- USD.
Kas LQDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
LQDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LQDX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.